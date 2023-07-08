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Агент футболиста "Крыльев Советов" Гарре: по Бенхамину нет ни одного предложения

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Агент аргентинского футболиста "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион поделился информацией о предложениях по игроку от других клубов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- В данный момент по Бенхамину у нас нет ни одного предложения, - приводит комментарий Чемпиона "РБ Спорт".

Воспитанник "Ман Сити" Бенхамин Гарре, играющий на позиции атакующего полузащитника, представляет цвета "Крыльев Советов" с зимы 2023 года. В майке волжан футболист провел 18 встреч во всех соревнованиях, в них он сумел записать на свой счет 3 гола и оформить 2 голевых паса. Трудовой договор Бенхамина с самарским коллективом рассчитан до лета 2026 года. В июле Гарре отпразднует свое 23-летие. Дружина Игоря Осинькина продолжает подготовку к старту нового сезона. Первый соперником "Крыльев Советов" в новом розыгрыше РПЛ станет "Ахмат" Сергея Ташуева.


Гарре Крылья Советов
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