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Кураньи: лучший игрок "Динамо"? Наверное, Захарян

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Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи ответил на вопрос о том, кто в настоящее время является лучшим игроком бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
– Лучший игрок "Динамо" прямо сейчас? Сложный вопрос, много топовых футболистов. Но, наверное, Захарян. Смолов? Смолов тоже один из лучших игроков команды, — передает слова Кураньи Sport24.

20-летний Арсен Захарян в 2017 году попал в академию московского "Динамо". С 2021 года полузащитник выступает за основную команду бело-голубых. Его действующее соглашение со столичными рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арсен Захарян принял участие в 37 матчах, в которых ему удалось забить 5 мячей и сделать 10 результативных передач. Всего за московское "Динамо" россиянин провел 84 поединка – на его счету 17 голов и 24 ассиста.


Динамо Кураньи Захарян
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