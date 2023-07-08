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Думбия: было бы приятно приехать и поработать в ЦСКА

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Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия выразил желание поработать в стане "армейцев".
Фото: Getty Images
— Любая поездка в Москву в любом статусе для меня всегда интересна. Я был бы рад, ведь именно здесь я писал свою историю как футболист. Было бы приятно приехать и поработать, если, конечно, меня пригласят, — цитирует Думбия "РИА Новости".

Нападающий Сейду Думбия выступал за московский ЦСКА с июля 2010 года по январь 2015, а также с августа по декабрь 2015 года. В составе "армейцев" ивуариец принял участие в общей сложности 150 матчах. Ему удалось записать на свой счет 95 забитых мячей и 36 результативных передач. Вместе с красно-синими ивуариец завоевал 6 трофеев. В июле 2022 года 35-летний Думбия завершил свою профессиональную карьеру футболиста.


ЦСКА Думбия
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