"Мог ли я перейти в "Спартак" или ЦСКА? Нет. Вообще не думал об этом", — сказал Думбия.
Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Затем он перешёл в "Рому", а также играл в "Ньюкасле" и ряде других команд. Летом 2022 года ивуариец завершил карьеру игрока. Сегодня, 8 июля, Думбия сыграл за ЦСКА против "Динамо" (0:5) в товарищеском матче в рамках Братского кубка. Завтра, 9 июля, команды вновь сыграют, но уже на "ВТБ Арене".
Источник: Sport24.
Думбия: мог бы я перейти в "Зенит" или "Спартак"? Нет, вообще не думал об этом
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что никогда не думал о переходе в "Спартак" или "Зенит".
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