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Дивеев: Медина не прощался с игроками ЦСКА, не знаю о его переходе в "Спартак"

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что полузащитник команды Хесус Медина ещё не прощался с одноклубниками перед трансфером в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"Медина в "Спартаке"? Ничего не знаю об этом. Медина прощался с командой? Нет. Ничего не знаю об этом", — сказал Дивеев.

Напомним, Хесус Медина в ближайшее время должен стать игроком "Спартака". Его трансфер обойдётся красно-белым в 7-7,5 миллионов евро. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов уже подтвердил, что парагвайский футболист перейдёт в другую московскую команду, но ещё не поставил подписи под контрактом.

Медина играл за ЦСКА с января 2022 года и выиграл с командой Кубок России.

Источник: "Матч ТВ".


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