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Быстров: "Зенит" должен легко обыгрывать "Фенербахче"

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Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров поделился своими соображениями по поводу поединка петербуржцев против "Фенербахче".
Фото: "Матч ТВ"
- Мне кажется, что завтра "Зенит" должен легко обыгрывать "Фенербахче". Для турецкого клуба это первый матч, а "Зенит" уже лучше подготовился. Если команда хочет занимать первое место, то нужно много забивать, - приводит мнение Быстрова "Матч ТВ".

Сегодня "Фенербахче" прибыл в Санкт-Петербург. Коллектив примет участие в международном турнире. Первым соперником стамбульцев на товарищеском турнире станет "Зенит". Дружина Сергея Семака уже провела две встречи. Сначала петербуржцы не испытали проблем с "Нефтчи", отправив в ворота азербайджанцев три мяча (3:1). Во втором туре чемпион России уступил "Црвене Звезде" (1:2), пропустив с 11-метрового на 88-й минуте. Отметим, что в этого году "Зенит" и "Фенербахче" уже встречались. По итогам 90 минут игры коллективы разошлись миром, отправив в ворота друг друга по два мяча. У россиян голами отметились Малком и Клаудиньо.


Фенербахче Зенит Быстров
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