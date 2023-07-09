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Агент: у "Динамо" есть желание продлить контракт с Тюкавиным

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, заявил о желании бело-голубых продлить контракт с его клиентом.
Фото: "Чемпионат"
— У Константина контракт еще на год плюс один с "Динамо". Зимой можно вести переговоры с другими клубами? Там есть определенные нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться. Было ли от "Динамо" было о продлении? Конкретики не было. Но у "Динамо" есть желание продлить Тюкавина, – передает слова Сафонова "РБ Спорт".

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". С 2021 года форвард выступает за основную команду бело-голубых. Действующий контракт российского футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. При этом стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Константин Тюкавин провел 38 матчей за московское "Динамо". Ему удалось записать на свой счет 10 забитых мячей и 7 голевых передач.


Динамо Сафонов Тюкавин
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