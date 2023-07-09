- Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться. В чем особенность Лички? Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек, - передает слова Карапузова Metaratings.ru.
45-летний чешский специалист Марцел Личка в сезоне-2022/2023 работал с "Оренбургом", который годом ранее вывел в Российскую премьер-лигу, и набрал с южноуральцами 46 очков, финишировав в итоге на седьмой позиции. В июне 2023 года Личка возглавил "Динамо", занявшее в прошедшем сезоне девятое место при 45 набранных очках.
Карапузов: Личка - открытый человек, эмоциональный, требовательный. Таких больших нагрузок еще не видел
Вингер московского "Динамо" Владислав Карапузов прокомментировал тренировочную работу под руководством нового главного тренера Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"