"Обводки? Скажу, что немного изменил свой подход к таким вещам... Все-таки футбол в России действительно отличается от того, к чему привык в Бразилии. Но, думаю, у болельщиков все же есть шанс увидеть мой дриблинг снова. Я не отказался от этого совсем", — сказал Ренан.
19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в зимнее трансферное окно. Он успел провести 10 матчей за российскую команду, не отметившись результативными действиями. Контракт между сторонами подписан до лета 2028 года.
Официальную часть нового сезона "Зенит" начнёт 15 июля, когда в Казани сыграет в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывает трофей три года подряд.
Источник: "Матч ТВ".
Ренан: футбол в России отличается от того, к чему привык в Бразилии, но болельщики ещё смогут увидеть мой дриблинг
Защитник "Зенита" Роберт Ренан признался, что отныне будет стараться реже использовать обводки.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ