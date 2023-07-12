– Думаю, у каждого футболиста желание поиграть в Европе с детства возникает. У Далера с юных лет была такая мечта. Парень хотел играть в топ-5, деньги тут изначально стояли на втором плане. Далеко не все решаются выйти из зоны комфорта? Я не сказал бы, что единицы. Думаю, на самом деле большинство ребят этого хотят, но не всем удается. Это очень сложно, – передает слова Кузяева-старшего "Чемпионат".
Сегодня стало известно о том, что полузащитник сборной России Далер Кузяев стал футболистом французского "Гавра". Он подписал контракт с клубом из Лиги 1 на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Отметим, что "Гавр" лишь в прошлом сезоне вернул себе путевку в высший французский дивизион.
С 2017 года по июнь 2023 года Далер Кузяев выступал за петербургский "Зенит". В составе сине-бело-голубых 30-летний полузащитник принял участие в 183 матчах. Ему удалось записать на свой счет 23 забитых мяча и 29 результативных передач. Вместе с клубом с берегов Невы Кузяев завоевал 8 различных трофеев. В том числе хавбек стал 5-кратным чемпионом России по футболу.
Отец Кузяева: деньги изначально стояли на втором плане, Далер с юных лет мечтал поиграть в Европе
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход своего сына во французский "Гавр" на правах свободного агента.