- Слышал ли я о том, что большая группа фанатов клубов РПЛ приняла решение вернуться на трибуны в матчах Кубка России? Слышал пока только о ЦСКА и "Ростове". ...Динамовские фанаты обсуждают и, следуя логике, не исключаю, что фанаты "Зенита" и "Спартака" примут аналогичные решения и их опубликуют. В принципе, изначально было странно делать такой категоричный бойкот, когда есть матчи без Fan ID. Мое личное мнение - дело не в самом Fan ID, а в том, что закон позволяет отказывать в выдаче документа или его аннулирование без объяснении причин, - передает слова Шпрыгина "РБ Спорт".
Ранее фанатские объединения московского ЦСКА и "Ростсельмаша"/"Ростова" опубликовали заявления о смягчении бойкота турниров с применением цифрового паспорта болельщика Fan ID. Фанаты приняли решение вернуться на трибуны в матчах, на которых непосредственно не требуется Fan ID - таким образом, они планируют посещать матчи Кубка России, за исключением Суперфинала.
В прошедшем сезоне-2022/2023 фанатские объединения всех клубов Российской премьер-лиги полностью бойкотировали игры всех турниров, где система Fan ID применяется хотя бы на одном матче - в том числе Кубок России, где эта система задействована исключительно во время Суперфинала.
Шпрыгин: фаны ЦСКА и "Ростова" решили вернуться на трибуны в Кубке. Не исключаю таких же решений "Зенита" и "Спартака"
Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин ответил на вопрос о возможном массовом возвращении фанатов на трибуны в матчах Кубка России.
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