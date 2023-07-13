- Отсутствие трансферов на вход в ЦСКА? Они, наверное, считают, что им они не нужны. Ну, не вернется Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него, - приводит слова Семина Metaratings.ru.
Московский ЦСКА в ходе летнего трансферного окна 2023 года еще не приобрел ни одного новичка, не считая выкупа у "Интернасьонала" трансфера левого защитника Мойзеса, который до этого выступал за "армейцев" на правах аренды. При этом красно-синих покинул парагвайский атакующий хавбек Хесус Медина, перешедший в "Спартак", а ранее приостанавливавший карьеру правый защитник Марио Фернандес вместо возвращения из Бразилии в состав ЦСКА принял решение подписать контракт с петербургским "Зенитом".
Семин: наверное, ЦСКА считает, что трансферы на вход им не нужны. Не вернется Фернандес, но Гайич играет сильнее
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о текущей трансферной кампании московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА