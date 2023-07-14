Единственный гол в игре был забит на шестой минуте первого тайма российским нападающим Ярославом Гладышевым. Голевую передачу сделал полузащитник Матиас Норманн. Во втором тайме больше голов не было.
Напомним, что второй матч между этими командами состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.
"Динамо" в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона "Динамо" встретится с "Краснодаром" 21 июля.
"Динамо" переиграло "Пари НН" в товарищеском матче
Состоялся контрольный матч между московским "Динамо" и "Пари НН". Матч проходил на стадионе "УТБ Новогорск-Динамо" в Москве и завершился победой "Динамо" со счётом 1:0.
ФК "Динамо"