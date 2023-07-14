– Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина "Спартаку"? Не знаю, но мне кажется, что нет. Посмотрим. Медина хороший игрок? Я бы сказала, что средний, — передает слова Смородской "Матч ТВ".
В текущее трансферное окно полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в "Спартак". Красно-белые подписали контракт с парагвайским футболистом до 30 июня 2026 года. По сведениям статусного интернет-портала Transfermarkt, спартаковцы выложили за переход Медины шесть миллионов евро.
26-летний Хесус Медина выступал за московский ЦСКА с 2022 года. В составе "армейцев" южноамериканский полузащитник сыграл в 45 матчах, забил 12 голов и выиграл один трофей (Кубок России).
Смородская: Медина – средний игрок. Мне кажется, он не подойдет "Спартаку"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала трансфер полузащитника сборной Парагвая Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"