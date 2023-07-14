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Акинфеев: новости по Медине и Фернандесу подкосили ЦСКА? Новости мы не читаем

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что на команде никак не отразились новости о переходе Хесуса Медины в "Спартак" и Марио Фернандесе в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Новости о Марио Фернандесе и Хесусе Медине подкосили команду на Братском кубке? Новости мы не читаем", — сказал Акинфеев.

37-летний Акинфеев выступает за ЦСКА более 20 лет. Сегодня, 15 июля, у легендарного вратаря будет возможность выиграть очередной трофей с командой: армейцы сыграют в Казани с "Зенитом" в матче за Суперкубок. Игра начнётся в 17:00 мск.

Отметим, что Хесус Медина перешёл в "Спартак" из ЦСКА спустя 1,5 года выступлений за армейцев. Марио Фернандес, который близок к возвращению в Россию, выбрал не клуб, за который играл с 2012 по 2022 год, а "Зенит".

Источник: "Спорт-экспресс".


Акинфеев Медина Фернандес ЦСКА Спартак Зенит
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