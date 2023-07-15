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Червиченко - о переходе в "Спартак" Рожерио: ребята, которые пришли, решили не оттягивать в долгую процесс наживы

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном подписании красно-белыми бразильского левого защитника "Сассуоло" Рожерио.
Фото: МатчТВ
- Похоже, что просто пилят трансферные деньги. Назвать это нормальными покупками нельзя. Назвать это какими-то избирательными покупками - тоже. Находят, на ком можно нажиться, и понеслась. Хорошо, что не намного дороже, чем его предыдущая цена. Пытаются соблюдать рамки приличия. За того же Бонгонда больше трешки никто никогда не платил и не думал платить. А тут целых 7 миллионов, с перспективой на 10. Может быть, ребята, которые пришли, решили не оттягивать в долгую процесс наживы, а взяться сразу. Все знают, что в "Спартаке" можно проработать 5 лет, а можно 1-2 трансферных окна, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о трансферном интересе московского "Спартака" к 25-летнему бразильскому левому защитнику итальянского "Сассуоло" Рожерио. По данным СМИ, сумма трансферной компенсации, которую выплатят красно-белые за этого игрока, составит около 8 миллионов евро.

Ранее официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о подписании контракта с 27-летним конголезским нападающим испанского "Кадиса" Тео Бонгонда. Сумма трансферной компенсации за его переход составила 7 миллионов евро и за счет возможных бонусов может вырасти до 10 миллионов. До этого пресс-служба красно-белых сообщила о покупке у столичного ЦСКА 26-летнего парагвайского вингера Хесуса Медины, уплаченная сумма составила 6 миллионов евро и с бонусами может вырасти до 7 миллионов.


Спартак Рожерио Червиченко Российские трансферы
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