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Гаджиев: ЦСКА больше заслужил победы в матче за Суперкубок России с "Зенитом"

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение московского ЦСКА в матче за Суперкубок России против "Зенита" (0:0, 4:5).
Фото: "Чемпионат"
– У "армейцев" было превосходство в создании моментов, но это было из-за элементарных ошибок петербуржцев. ЦСКА мог спокойно выигрывать Суперкубок, если бы реализовал ошибки "Зенита". "Армейцы" больше заслужили победы в этом матче. Но я не думаю, что после этой игры можно сказать, что ЦСКА будет конкурировать с петербуржцами за чемпионство. По отдельным матчам нельзя судить, – передает слова Гаджиева Metaratings.

15 июля 2023 года город Казань принял на своей "Ак Барс Арене" матч за Суперкубок России. В рамках него петербургский "Зенит" сыграл против московского ЦСКА. Основное время минувшего поединка завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победа досталась сине-бело-голубым – 5:4.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первую строчку в турнирной таблице. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывали золотые медали РПЛ. При этом московский ЦСКА финишировал на втором месте. "Армейцы" стали участниками матча за Суперкубок страны благодаря победе в Кубке России.


Зенит ЦСКА Гаджиев Суперкубок России
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