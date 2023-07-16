Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ШинникЗавершен
Акрон
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ВолгарьПерерыв
П1 1.31X 4.3П2 12
Родина
2 - 0 2 0
СоколПерерыв
П1 1.01X 13П2 75
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЛенинградецПерерыв
П1 2.78X 2.4П2 2.78
Кубань
0 - 1 0 1
ЕнисейПерерыв
П1 6.6X 3.55П2 1.54
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: Абаскаль хочет видеть в "Спартаке" Эраковича, а не Санчеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль котирует подписание защитника сербской "Црвены Звезды" Страхини Эраковича выше, чем трансфер игрока английского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.
Фото: "СЭ"
Как сообщает источник, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль определился с основным кандидатом на усиление центра обороны. Испанский специалист хочет видеть в стане москвичей игрока "Црвены Звезды" Страхиню Эраковича, а не игрока английского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. Такой же позиции придерживается спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича и центрбека "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Спартака" стартует 23 июля 2023 года. В первом туре соревнования красно-белые на своем поле сыграют против "Оренбурга".

Источник: Metaratings


Спартак Абаскаль Российские трансферы Санчес Црвена Звезда Тоттенхэм
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится