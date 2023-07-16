Как сообщает источник, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль определился с основным кандидатом на усиление центра обороны. Испанский специалист хочет видеть в стане москвичей игрока "Црвены Звезды" Страхиню Эраковича, а не игрока английского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. Такой же позиции придерживается спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича и центрбека "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Спартака" стартует 23 июля 2023 года. В первом туре соревнования красно-белые на своем поле сыграют против "Оренбурга".
Источник: Metaratings
Metaratings: Абаскаль хочет видеть в "Спартаке" Эраковича, а не Санчеса
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль котирует подписание защитника сербской "Црвены Звезды" Страхини Эраковича выше, чем трансфер игрока английского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.
Фото: "СЭ"