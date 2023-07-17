"От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане", — сказал Сёмин.
Последним местом работы Юрия Сёмина был "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года. Он возглавлял клуб чуть больше 1,5 месяцев. Больше всего Сёмин известен по работе в "Локомотиве". Сейчас Сёмин находится без основного места работы, выступая экспертом.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается в эти выходные. "Зенит" начнёт защиту титула на выезде: команда Сергея Семака отправится в Нижний Новгород, чтобы сыграть с "Пари НН".
Источник: "РБ Спорт".
Сёмин: от нового сезона РПЛ жду улучшения уровня судейства
Прославленный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"