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Сёмин: от нового сезона РПЛ жду улучшения уровня судейства

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Прославленный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане", — сказал Сёмин.

Последним местом работы Юрия Сёмина был "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года. Он возглавлял клуб чуть больше 1,5 месяцев. Больше всего Сёмин известен по работе в "Локомотиве". Сейчас Сёмин находится без основного места работы, выступая экспертом.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается в эти выходные. "Зенит" начнёт защиту титула на выезде: команда Сергея Семака отправится в Нижний Новгород, чтобы сыграть с "Пари НН".

Источник: "РБ Спорт".


Сёмин Зенит
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