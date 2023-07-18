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Агент Бамба: переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения и отсутствия игр в еврокубках

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Буба Траоре, агент новичка "Сельты" Жонатана Бамба, рассказал, почему его клиент не перешёл в ЦСКА.
Фото: ФК "Лилль"
"Переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках", — сказал Траоре.

Ранее сообщалось, что Бамба, находящийся в статусе свободного агента, входил в сферу интересов ЦСКА. 27-летний ивуариец последние пять лет сезонов провёл в "Лилле", однако решил не продлевать контракт с французской командой. Бамба бесплатно перешёл в "Сельту", которую тренирует Рафаэль Бенитес.

Источник: Sport24.


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