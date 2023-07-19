Агент Щенникова: пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры

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Cергей Пушкин, агент российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, что у футболиста нет вариантов продолжения карьеры.
Фото: Getty Images
"Пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры. Как только они появятся, мы сообщим", — сказал Пушкин.

32-летний Щенников выступал за ЦСКА всю карьеру, он является воспитанником клуба. Щенников покинул московскую команду 30 июня 2023 года в связи с истечением контракта. На счету защитника также 10 матчей в составе сборной России.

В минувшем сезоне Щенников выиграл с ЦСКА Кубок России, а также финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24.


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