"Пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры. Как только они появятся, мы сообщим", — сказал Пушкин.
32-летний Щенников выступал за ЦСКА всю карьеру, он является воспитанником клуба. Щенников покинул московскую команду 30 июня 2023 года в связи с истечением контракта. На счету защитника также 10 матчей в составе сборной России.
В минувшем сезоне Щенников выиграл с ЦСКА Кубок России, а также финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24.
Агент Щенникова: пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры
Cергей Пушкин, агент российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, что у футболиста нет вариантов продолжения карьеры.
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