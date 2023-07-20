– Федор Чалов — топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Федор играет ключевую роль в команде. Сможет ли Чалов побороться за звание лучшего бомбардира в новом сезоне? Да, он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ, — цитирует Тошича "РБ Спорт".
25-летний Федор Чалов является футболистом московского ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу форвард принял участие в 30 матчах. Ему удалось записать на свой счет 19 забитых мячей (к тому же он отметился пятью голевыми передачами). Чалов немного уступил в бомбардирской гонке прошлого сезона нападающему петербургского "Зенита" Малкому, который записал в собственный актив 23 гола.
Тошич: Чалов — топ-форвард, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о потенциале российского форварда Федора Чалова.
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