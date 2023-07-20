Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Тошич: Чалов — топ-форвард, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о потенциале российского форварда Федора Чалова.
Фото: РИА Новости
– Федор Чалов — топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Федор играет ключевую роль в команде. Сможет ли Чалов побороться за звание лучшего бомбардира в новом сезоне? Да, он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ, — цитирует Тошича "РБ Спорт".

25-летний Федор Чалов является футболистом московского ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу форвард принял участие в 30 матчах. Ему удалось записать на свой счет 19 забитых мячей (к тому же он отметился пятью голевыми передачами). Чалов немного уступил в бомбардирской гонке прошлого сезона нападающему петербургского "Зенита" Малкому, который записал в собственный актив 23 гола.


Тошич ЦСКА Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится