— Клуб, куда я никогда не перейду? На данный момент — "Спартак". Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра, – передает слова Ахметова Sport24.
25-летний Ильзат Ахметов с лета 2022 года выступает за "Краснодар". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в три миллиона евро. До перехода в "Краснодар" Ахметов играл за московский ЦСКА. В составе "армейцев" он провел четыре года.
Ахметов: "Спартак" – клуб, в который я никогда не перейду
Полузащитник сборной России и "Краснодара" Ильзат Ахметов ответил на вопрос о том, в какой клуб он бы никогда не перешел.
Фото: "Матч ТВ"