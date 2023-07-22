"Мечта оказаться в "Спартаке" в роли тренера? Слово "мечта" такое... Можно сидеть и мечтать, а можно — двигаться шаг за шагом. Ну а кто не хочет? Но опять-таки — просто прийти? Хочется сделать дело", — сказал Парфёнов.
Напомним, главным тренером "Спартака" с лета 2022 года является Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда в первом сезоне заняла третье место в Российской Премьер-Лиге. Новый сезон начнётся для команды завтра, 23 июля, встречей с "Оренбургом" дома.
Источник: "РБ Спорт".
Парфенов: вернуться в "Спартак" тренером? Ну а кто не хочет?
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфёнов, который сейчас работает главным тренером в московском клубе "Родина", признался, что хотел бы поработать и в составе красно-белых на аналогичной должности.
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