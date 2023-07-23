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Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.25X 1.58П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

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МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 2 1 2
Акрон2 тайм
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.48X 3.6П2 8.6
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.6X 3.15П2 2.12
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
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Сперцян: "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту" в новом сезоне. У нас сильная команда

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян выразил уверенность в том, что "быки" в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги будут бороться за золотые с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
– Верю, что "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту" в новом сезоне. У нас сильная команда. Мы верим друг в друга. Четко понимаем, что нам делать на поле. У нас хорошие отношения между тренером и командой. Конечно, есть ошибки, но это нормально.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" провел выездной поединок против московского "Динамо". "Быки" одержали победу над бело-голубыми со счетом 3:1. Петербургский "Зенит" в стартовом туре соревнования в гостях встретился с нижегородским "Пари НН". Сине-бело-голубые одолели своего противника со счетом 3:1.

В минувшем сезоне чемпионата России по футболу золотые медали достались футболистам петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые выиграли пятый подобный титул кряду. "Краснодар" финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Сперцян Краснодар Зенит
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