– Верю, что "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту" в новом сезоне. У нас сильная команда. Мы верим друг в друга. Четко понимаем, что нам делать на поле. У нас хорошие отношения между тренером и командой. Конечно, есть ошибки, но это нормально.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" провел выездной поединок против московского "Динамо". "Быки" одержали победу над бело-голубыми со счетом 3:1. Петербургский "Зенит" в стартовом туре соревнования в гостях встретился с нижегородским "Пари НН". Сине-бело-голубые одолели своего противника со счетом 3:1.
В минувшем сезоне чемпионата России по футболу золотые медали достались футболистам петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые выиграли пятый подобный титул кряду. "Краснодар" финишировал на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Сперцян: "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту" в новом сезоне. У нас сильная команда
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян выразил уверенность в том, что "быки" в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги будут бороться за золотые с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"