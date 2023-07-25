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Кавазашвили: если "Спартак" справится с проблемой защиты, то будет готов к чемпионству

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Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что если команда сумеет решить проблему обороны, то сможет стать чемпионом России.
Фото: ТАСС
"На сегодняшний день главный вопрос — укрепление защиты. Если мы справимся с этой проблемой, то могу сказать, что "Спартак" готов к чемпионству", — сказал Кавазашвили.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на "Открытие Банк Арене" обыграл "Оренбург" со счётом 3:2. Победный гол Даниила Хлусевича был забит уже в добавленное к матчу время. Сейчас "Спартаку" предстоит сыграть в матче Кубка России с "Краснодаром".

Источник: Metaratings.


Кавазашвили Спартак
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