"На сегодняшний день главный вопрос — укрепление защиты. Если мы справимся с этой проблемой, то могу сказать, что "Спартак" готов к чемпионству", — сказал Кавазашвили.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на "Открытие Банк Арене" обыграл "Оренбург" со счётом 3:2. Победный гол Даниила Хлусевича был забит уже в добавленное к матчу время. Сейчас "Спартаку" предстоит сыграть в матче Кубка России с "Краснодаром".
Источник: Metaratings.
Кавазашвили: если "Спартак" справится с проблемой защиты, то будет готов к чемпионству
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что если команда сумеет решить проблему обороны, то сможет стать чемпионом России.
Фото: ТАСС