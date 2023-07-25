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Газзаев: "Рубин" сыграл сильнее "Локомотива", Рахимов здорово подготовил команду

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче между "Локомотивом" и "Рубином" (2:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: РБК Спорт
"Рашид Рахимов здорово подготовил ее к началу нового сезона. Мало кто верил, что выходец из ФНЛ даст бой железнодорожникам. Но, на мой взгляд, "Рубин" сыграл сильнее "Локомотива", — сказал Газзаев.

"Рубин" минувший сезон провёл в Первой лиге. По итогам сезона казанцы выиграли лигу и автоматически поднялись в элитный дивизион страны. В первом матче "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" (2:2), а железнодорожники были вынуждены дважды отыгрываться.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Газзаев Рубин Локомотив
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