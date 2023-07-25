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Газзаев — о ЦСКА: почему клуб вошел в сезон без новичков?

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о кадровой ситуации в московском клубе.
Фото: РИА Новости
"Почему ЦСКА вошел в сезон без новичков? Я же вам как-то говорил, что есть Акинфеев, Мойзес, Роша, Чалов, Зайнутдинов, вернется в строй Обляков. А остальные позиции нужно было укреплять!" — сказал Газзаев.

Отметим, что ЦСКА проиграл два матча на старте сезона. Сначала команда Владимира Федотова проиграла в Суперкубке России "Зениту" (0:0, 4:5 пен), а затем уступила "Уралу" (1:2) в первом туре Российской Премьер-Лиги. В следующем матче ЦСКА сыграет в Кубке России с "Оренбургом".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Газзаев ЦСКА
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