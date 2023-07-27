– На финальной стадии ведутся переговоры. Все будет известно завтра. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: "Хочу!" — держать не будем.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА согласовал с узбекистанским "Пахтакором" трансфер Аббосбека Файзуллаева. Как сообщает ChampionatAsia, данная сделка может обойтись клубу из Российской Премьер-Лиги в 500 тысяч евро.
Аббосбеку Файзуллаеву в настоящее время 19 лет. Действующий контракт вингера с узбекистанским "Пахтакором" рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 750 тысяч евро.
Источник: Sport24
Гендиректор "Пахтакора": переговоры с ЦСКА по трансферу Файзуллаева на финальной стадии
Генеральный директор узбекистанского "Пахтакора" Дмитрий Адисман прокомментировал информацию о том, что вингер его команды Аббосбек Файзуллаев может перейти в московский ЦСКА.
Фото: Global Look Press