– Это было логично. Мы не увидели в этом ничего необычного. Возможно, он мог продержаться до конца сезона, потому что оставалось совсем немного до завершения чемпионата. Ему не сопутствовал хороший результат, но это была и наша ответственность и вина. Нельзя сказать, что виноват только тренер.
В мае 2023 года Славиша Йоканович покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он возглавлял бело-голубых с июня 2022 года. Под руководством сербского специалиста столичный клуб провел 37 матчей (16 побед, 7 ничьих и 14 поражений). Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги динамовцы финишировали на 9 месте в турнирной таблице.
Новым главным тренером московского "Динамо" этим летом стал Марцел Личка. Бело-голубые подписали контракт с чешским специалистом по схеме "1+1+1".
Источник: Metaratings
Защитник "Динамо" Фернандес: отставка Йокановича была логичной, но в этом есть и наша вина
Защитник московского "Динамо" Роберто Фернандес высказался об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"