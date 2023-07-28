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Генсек РФС Митрофанов – о словах Карпина: такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на эмоциональное заявление главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на предматчевой пресс-конференции.
Фото: ФК "Ростов"
54-летний специалист упрекнул РФС в бездействии относительно запрета, наложенного ФИФА на регистрацию новичков "Ростова" из-за задолженности дончан перед норвежским клубом "Норчепинг" за трансфер Альмквиста. Карпин признался, что хотел бы выпустить 10 дублеров в составе на кубковый матч ради привлечения внимания к проблеме, однако регламент Кубка России не позволяет сделать этого.

– Валерий Карпин на момент заявления не владел всей информацией по ситуации. У нас уже состоялся диалог с наставником "Ростова". Такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления. В принципе, можно понять и тренера, и клуб. Но есть нюанс: по подобным основаниям были наложены аналогичные запреты со стороны ФИФА на тринадцать наших клубов, – приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

ФИФА наложила запрет на дозаявки новых футболистов "Ростова" из-за долга перед "Норчепингом". Российская сторона испытывала трудности с закрытием задолженности из-за проблем с выполнением банковских операций между Россией и странами ЕС. Ростовский губернатор Василий Голубев пообещал решить вопрос с регистрацией новичков до ближайшей игры "желто-синих" в РПЛ, намеченной на 29 июля против "Зенита".


Ростов ФИФА Карпин Митрофанов Российские трансферы
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