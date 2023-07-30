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"Чемпионат": полузащитник "Локомотива" Марадишвили близок к переходу в "Урал"

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Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили в ближайшее время на правах аренды может перейти в екатеринбургский "Урал".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Урал" близок к тому, чтобы арендовать игрока "Локомотива" Константина Марадишвили. Условия сделки практически согласованы. Отмечается, что у полузащитника был вариант с переходом в "Ростов", но он принял решение от него отказаться.

23-летний Константин Марадишвили является футболистом московского "Локомотива" с сентября 2021 года. Действующий контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


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