- Разумная ли сумма за Мелёхина 3,5 миллиона евро? Я не сторонник того, чтобы опираться на оценки портала Transfermarkt. Для меня он стоит 100 миллионов евро. Эти детали не так важны во время переговоров. "Ростов" будет просить хорошую сумму за него, потому что они приложили к развитию Вити руку. Они вложились в его футбольное образование и имеют право диктовать свои условия. "Ростов" не будет отпускать такого футболиста за гроши, - передает слова Железнякова Metaratings.ru.
19-летний центральный защитник Виктор Мелёхин перешел в "Ростов" в феврале 2021 года из клубной системы московской "Родины". В Российской премьер-лиге футболист дебютировал в августе 2021 года в возрасте 17 лет и 8 месяцев, в прошедшем сезоне провел за желто-синих 24 матча в чемпионате России, отметившись одним голевым пасом, и 10 матчей в Кубке России. В текущем сезоне Виктор сыграл во всех трех сыгранных матчах "Ростова" во всех турнирах. Трансферная стоимость Мелёхина по оценке аналитического портала Transfermarkt с июня 2023 года составляет 3,5 миллиона евро.
Агент Мелёхина: для меня Виктор стоит 100 миллионов евро. "Ростов" не будет отпускать такого футболиста за гроши
Агент защитника "Ростова" Виктора Мелёхина Антон Железняков ответил на вопрос о возможной трансферной стоимости своего подопечного.
Фото: ФК "Ростов"