- Он почему-то скромно играет в "Зените", не хватает дерзости. В "Спартаке" он претендовал на статус лидера. А в "Зените" как-то стушевался, сам ушел на вторые роли. Сейчас нет Малкома - это же шанс для тебя. Бери инициативу в свои руки, иди в дриблинг, обостряй. Бакаев же всё это умеет. Здесь как раз проблемы в его менталитете, психологии. Почему он не хочет стать лидером? Пора выходить из тени, - приводит слова Газзаева "СЭ".
27-летний правый вингер "Зенита" Зелимхан Бакаев перешел к сине-бело-голубым из московского "Спартака" в июле 2022 года. В прошедшем сезоне на его счету 673 игровых минуты в 26 матчах за клуб во всех турнирах, 3 забитых гола и 2 результативных паса. В текущем сезоне Бакаев принял участие во всех 4 официальных матчах за "Зенит" во всех турнирах, отыграв 154 игровых минуты, и отметился 1 голевой передачей. Ранее стало известно, что прямой конкурент Зелимхана по игровой позиции бразилец Малком перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро.
Газзаев: Бакаев стушевался в "Зените", не хватает дерзости. Нет Малкома - это шанс, пора выходить из тени
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре атакующего хавбека "Зенита" Зелимхана Бакаева.
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