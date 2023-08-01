- Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись, - передает слова Малышева "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация о переговорах московского "Спартака" по нескольким возможным трансферам защитника-легионера, однако все они не привели к переходам футболистов. В частности, 22-летний сербский центральный защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович практически согласовал контракт со "Спартаком", однако в итоге оказался в петербургском "Зените", с которым у белградцев было заключено соглашение о приоритетном выкупе игроков.
Гендиректор "Спартака": мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о дальнейших трансферных планах красно-белых.
Фото: РПЛ