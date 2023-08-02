- Пока не вижу рисунок игры у "Спартака". Они набирают, это хорошее качество, когда при упорной игре ты набираешь очки. По игре результат мог качнуться в любую сторону. Но "Спартак" набирает очки - это хороший признак. Надо посмотреть до зимы, что будет с результативностью. По результатам сейчас всё хорошо, но по игре есть вопросы. Пропущенный мяч на последних минутах - так бывает, кто-то не добежал. В целом "Спартак" достаточно много пропускает, чтобы претендовать на чемпионство, - передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
Московский "Спартак" после двух сыгранных туров Российской премьер-лиги набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по разнице мячей "Краснодару". В своем стартовом матче красно-белые одержали домашнюю победу над "Оренбургом" (3:2), во 2 туре также на своем поле команда испанского тренера Гильермо Абаскаля обыграла калининградскую "Балтику" (2:1), при этом свой единственный ответный гол гости забили уже в добавленное время.
В рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" победил на выезде "Краснодар" со счетом 2:1.
Динияр Билялетдинов: не вижу рисунок игры у "Спартака". Достаточно много пропускает, чтобы претендовать на чемпионство
Экс-полузащитник московского "Спартака" Динияр Билялетдинов высказал мнение об игре красно-белых в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"