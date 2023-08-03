Агент экс-форварда "Зенита" Дриусси: американский чемпионат не слабее российского

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Агент Эрнан Берман, представляющий интересны экс-нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси, сравнил уровень игры в МЛС и РПЛ.
Фото: РИА Новости
– Какой чемпионат слабее: МЛС или РПЛ? Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне. И этот уровень довольно высок, — передает слова Бермана "РБ Спорт".

Нападающему Себастьяну Дриусси у настоящее время 27 лет. Он выступает за американский клуб "Остин" в МЛС. Ранее аргентинский футболист защищал цвета петербургского "Зенита". Он играл в составе российского клуба с 2017 по 2021 год. Отметим, что за сине-бело-голубых Дриусси успел в общей сложности сыграть в 138 матчах (во всех турнирах). Себастьян записал на свой счет 25 забитых мячей и 22 результативные передачи.


Дриусси Зенит Орландо Сити МЛС
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