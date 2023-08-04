Как сообщает источник, полузащитник "Динамо" Арсен Захарян имеет предложение от "Страсбура". Однако российский футболист не хочет переходить в данный французский клуб. Отмечается, что "Страсбур" не соответствует амбициям Захаряна, а также не в состоянии удовлетворить финансовые запросы бело-голубых.
20-летний Арсен Захарян – воспитанник столичного "Динамо". Полузащитник сборной России имеет действующее соглашение с бело-голубыми, которое рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в трех матчах москвичей. Ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.
Источник: "Евро-Футбол"
Захарян может остаться в "Динамо" из-за не желания переходить в "Страсбур"
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян не хочет переходить во французский "Страсбур".
Фото: "Чемпионат"