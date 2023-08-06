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Тимощук - о Венделе в заявке на матч с "Динамо": у него был разговор с ребятами, он извинился

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Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал появление в заявке бразильского хавбека Вендела на матч 3-го тура РПЛ против "Динамо".
Фото: Чемпионат.com
"Что касается Вендела в заявке и может ли он сегодня сыграть… Каждый, кто в распоряжении тренеров, может быть использован в зависимости от ситуации на поле. У Вендела был разговор с ребятами, он извинился", - цитирует Тимощука "Матч ТВ".

Напомним, полузащитник Вендел пропустил всю подготовку "Зенита" к новому сезону. Бразильский футболист на протяжении какого-то времени не возвращался из отпуска в расположение клуба. После чего выразил желание покинуть Санкт-Петербург, попросив руководство "сине-бело-голубых" разрешение на поиск новой команды. В конце июля игрок вернулся в Россию и, как сообщалось ранее, был включен в заявку команды на этот сезон.


Тимощук Вендел Зенит
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