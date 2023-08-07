– У "Спартака" на сегодняшний день три матча и ровно столько же побед. Но стоит отметить, что соперники были пока скромные, скажем честно – "Рубин", "Оренбург" и "Балтика". После восьми матчей у этих команд было три очка на всех.
Очень важно знать, что чемпионами становятся те, кто не разбазаривает очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Здесь Хесус Медина пришелся ко двору, но это был такой отдельный всплеск. Посмотрим, как "Спартак" будет вести себя в матчах с главными соперниками, – приводит слова Губерниева "Совспорт".
В минувшие выходные "Спартак" в гостях разгромил "Рубин" со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес. Эта победа стала уже четвертой подряд на старте сезона для команды Гильермо Абаскаля. "Красно-белые" выиграли все три встречи в РПЛ и праздновали успех в стартовой игре групповой стадии Кубка страны. По итогам трех туров чемпионата России "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков.
Губерниев – о "Спартаке": чемпионами становятся те, кто не разбазаривает очки в матчах с середняками и аутсайдерами
Известный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал успешный старт сезона "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"