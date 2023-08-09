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Салихова — о словах Алаева: видимо, у него новый имидж в новом сезоне. Сейчас можно побыть дерзким, это не больно

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Зарема Салихова отреагировала на высказывания президента РПЛ Александра Алаева.
Фото: Getty Images
"Видимо, у Алаева новый имидж в этом сезоне. Он больше не тот "кого бы срочно поставить вместо покинувшего РПЛ Хачатурянца". Как бы он ответил Абаскалю, если бы клубы продолжили играть в Европе, и от Гильермо зависело количество очков в корзине для клубов и качестве русских в сборной? Ну а сейчас можно побыть дерзким, это не больно", — сказала Салихова.

Ранее главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль пожаловался, что его соперник по матчу в Кубке России "Пари НН" получит больше времени на восстановление и подготовку к следующей игре чемпионата России, нежели его команда. Алаев в послематчевом комментарии посоветовал "Спартаку" сконцентрироваться на улучшении игры в обороне.

Московский "Спартак" следующий матч в рамках чемпионата России по футболу сезона-2023/2024 проведёт 11 августа, когда сыграет на выезде с "Уралом". 20 августа команду ожидает матч с "Зенитом".

Источник: Metaratings.


Салихова Алаев Спартак Абаскаль
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