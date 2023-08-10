"Мне нравится их футбол. За их игру через короткий пас, красивый футбол. И это еще не играл мой любимый Сперцян", — сказал Личка.
23-летний Сперцян является воспитанником краснодарского футбола. Матч с "Динамо" во втором круге Кубка России он пропускал из-за дисквалификации. В нынешнем сезоне армянский футболист в четырёх матчах отметился голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: "Матч ТВ".
Личка: мне нравится футбол "Краснодара". И это еще не играл мой любимый Сперцян
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка после победы над "Краснодаром" (4:3) в Кубке России отметил соперника.
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