"Скажем так, переговоры были, но клубы так и не смогли договориться. На данный момент "Сочи" и "Црвена Звезда" переговоры не ведут. Однако трансферное окно все еще продолжается, так что посмотрим, что может произойти", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Сочи" готов расстаться с защитником Ваней Дркушичем не менее, чем за 3 миллиона евро.
Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Сочи" в январе прошлого года. На счету 22-летнего словенского футболиста 45 матчей за сочинскую команду, в которых он отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
Агент: "Сочи" и "Црвена Звезда" не смогли договориться по Дркушичу
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, рассказал о прекращении переговоров с "Црвеной Звездой" по переходу его клиента.
Фото: "СЭ"