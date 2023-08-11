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Магомед Сулейманов: конечно, обидно проигрывать "Динамо" на последней секунде, когда не было шансов отыграться

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Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал поражение от "Динамо" (3:4) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, обидно проигрывать на последней секунде, когда не было шансов отыграться", — сказал Сулейманов.

23-летний Сулейманов два последних сезона провёл на правах аренды в других клубах. В нынешнем сезоне Магомед-Шапи вышел на поле в одном матче за "Краснодар", не отметившись результативными действиями.

Источник: "Известия".


Сулейманов
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