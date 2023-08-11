"Но дай бог будет здоровье, и если в профессиональном футболе я не смогу найти варианты, то почему бы не попробовать [себя в Медиалиге]?" — сказал Кудряшов.
Ранее спортсмен заявил, что к нему уже обращались со стороны Медиалиги, но он захотел продолжить карьеру в профессиональном футболе. Перед стартом сезона Кудряшов вернулся в Россию, подписав годичный контракт с "Факелом". Возвращение в Россию Кудряшов обосновал как "соскучился по русским".
Источник: YouTube-канал РПЛ.
Кудряшов — о Медиалиге: будет здоровье, и если не найду варианты, то почему бы не попробовать
Защитник "Факела" Фёдор Кудряшов не исключил, что может сыграть в Первой лиге.
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