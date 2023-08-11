- Приостановил карьеру. Сейчас воспитаю детей и через пять лет, может быть, вернусь. Не многовато будет лет для возвращения? Возраст - это иллюзия. Вопрос в функциональной готовности... Пока не рассматриваю предложения. Уделяю все время своей семье и изучаю другие вопросы, больше занимаюсь собой. В футбол играю, конечно - с детьми и в любительских лигах.
Последним клубом в карьере Владимира Дядюна, выступающего на позиции центрального нападающего, был воронежский "Факел". Форвард защищал цвета воронежцев с января прошлого года до конца сезона 2021/2022. В июле футболисту исполнилось 35 лет. Дядюн является обладателем Кубка и Суперкубка России в составе казанского "Рубина". Всего за свою игровую карьеру в РПЛ нападающий забил 31 мяч в 229 матчах.
Источник: "РБ Спорт"
35-летний нападающий Дядюн: я приостановил карьеру. Через 5 лет, может быть, вернусь
Нападающий Владимир Дядюн объявил, что приостанавливает игровую карьеру.
Фото: Чемпионат.com