- Впечатлен ли я стартом "Динамо" в этом сезоне? Конечно, когда обыграли "Зенит" - это дорого стоит. Я знаю, что команда была под нагрузкой. Пришел новый тренер, для него, конечно, было важно построить свою стратегию, свой стиль игры. Нужно было несколько матчей для того, чтобы игроки это поняли и вышли на тот уровень, который он хочет видеть, - приводит слова Овечкина Metaratings.ru.
Московское "Динамо" перед стартом текущего сезона возглавил новый главный тренер - чешский специалист Марцел Личка, который до этого в течение последних трех сезонов тренировал "Оренбург". В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги бело-голубые уступили на своем поле "Краснодару" со счетом 1:3, второй тур принес столичному клубу выездную ничью с "Крыльями Советов" (3:3). В матче 3 тура "Динамо" победило в гостях чемпиона страны "Зенит" со счетом 3:2, забив победный гол на исходе добавленного времени.
Овечкин: "Динамо" обыграло "Зенит" - это дорого стоит
Воспитанник "Динамо" и нападающий хоккейного "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о старте бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"