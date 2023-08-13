- Всё находится на том же уровне. Если и есть какие-то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Скажем так, это не те подвижки, которые мы бы хотели увидеть. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах. Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы. Нас это не устраивает, - передает слова Ульянова Matchtv.ru.
Ранее председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных, комментируя ход переговоров о возможном трансфере 24-летнего левого защитника Наира Тикнизяна в немецкий "Вердер", рассказал, что клуб из Бремена предлагает за футболиста не ту цену, которой он заслуживает, но обсуждение условий возможной сделки продолжается. В текущем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 6 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
Нагорных: условия, которые предлагаются "Вердером" "Локомотиву" за Тикнизяна - не та оценка, которую он заслуживает
Спортдиректор "Локомотива" - о переговорах с "Вердером" по Тикнизяну: коллеги предлагают заведомо невыполнимые бонусы
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о текущем состоянии переговоров с бременским "Вердером" по поводу возможного трансфера защитника Наира Тикнизяна.
Фото: РПЛ