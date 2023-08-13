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1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
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НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.05П2 2.75

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Брентфорд
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Челси
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Сельта
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Вильярреал
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БетисНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.5
Хетафе
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БарселонаНе начат
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Брест
14:00
ЛансНе начат
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 1.84X 3.65П2 4.7
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3X 3.55П2 2.4
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.8
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Спортдиректор "Локомотива" - о переговорах с "Вердером" по Тикнизяну: коллеги предлагают заведомо невыполнимые бонусы

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о текущем состоянии переговоров с бременским "Вердером" по поводу возможного трансфера защитника Наира Тикнизяна.
Фото: РПЛ
- Всё находится на том же уровне. Если и есть какие-то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Скажем так, это не те подвижки, которые мы бы хотели увидеть. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах. Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы. Нас это не устраивает, - передает слова Ульянова Matchtv.ru.

Ранее председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных, комментируя ход переговоров о возможном трансфере 24-летнего левого защитника Наира Тикнизяна в немецкий "Вердер", рассказал, что клуб из Бремена предлагает за футболиста не ту цену, которой он заслуживает, но обсуждение условий возможной сделки продолжается. В текущем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 6 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Нагорных: условия, которые предлагаются "Вердером" "Локомотиву" за Тикнизяна - не та оценка, которую он заслуживает


Бундеслига Локомотив Вердер Тикнизян Российские трансферы
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