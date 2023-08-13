- Чтобы находиться наверху турнирной таблицы и бороться за самые высокие места, "Динамо" надо побеждать. "Балтике" будет непросто, бело-голубые сильнее их по составу. Конечно, "Динамо" фаворит в этой игре. Плюс калининградцы выступают первый год в РПЛ. Если "Динамо" будет играть в быстрый, атакующий футбол и не делать грубых ошибок в обороне, то будет всё нормально, - передает слова Колыванова Metaratings.ru.
13 августа в Москве на "ВТБ Арене" состоится матч 4 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Балтика", встреча начнется в 15:00 по столичному времени. Бело-голубые в промежуточной турнирной таблице по ходу четвертого тура занимают восьмое место с 4 очками в 3 матчах, калининградцы с 3 очками находятся на 12-й позиции. В предыдущем туре обе команды одержали победы - динамовцы на выезде переиграли "Зенит" (3:2), балтийцы на своем поле были сильнее "Факела" (2:1).
Колыванов: "Балтике" будет непросто, бело-голубые сильнее по составу. Конечно, "Динамо" фаворит в этой игре
Экс-нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов дал прогноз на домашний матч бело-голубых против "Балтики" в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"