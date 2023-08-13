- Игра "Локомотива" в матче с "Крыльями Советов" разочаровала, потому что у гостей постоянно было преимущество и больше моментов. Бывают такие тяжелые матчи, когда нужно терпеть. "Локомотиву" еще пришлось перестраиваться из-за отсутствия Дзюбы, поэтому что-то не получалось в позиционной атаке. Пиняев и Глушенков мало что могли сделать против бывших одноклубников. Но ничего страшного: у всех иногда что-то не получается. Ничья с "Крыльями" - это хороший результат для "Локомотива". Команда Осинькина была лучше, - передает слова Сенникова "Чемпионат".
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Крылья Советов" завершился вничью со счетом 1:1. При этом полным игровым преимуществом владели гости, который нанесли по воротам Ильи Лантратова 19 ударов, 9 из которых в створ, и создали голевых моментов на 3.69 xG, в том числе не реализовав пенальти, который отразил вратарь. На 85 минуте самарцы открыли счет после выхода один на один защитника Николая Рассказова. На 90+3 минуте "железнодорожники" забили ответный гол своим единственным за матч ударом в створ - с дальней попытки отличился полузащитник Константин Марадишвили. Всего красно-зеленые за всю игру нанесли 2 удара по чужим воротам.
Сенников: игра "Локомотива" с "Крыльями Советов" разочаровала. Ничья - хороший результат
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 4 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1).
Фото: ПФК "Крылья Советов"